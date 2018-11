Macchina in fiamme lanciata contro un negozio, paura nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Auto in fiamme lanciata contro un negozio di fiori nel cuore della notte. E' giallo a Lizzano, nel Tarantino, per l'episodio avvenuto in via Roma, nella notte appena trascorsa. Una macchina, poi risultata rubata, è stata scagliata contro la saracinesca di un esercizio di via Roma. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco e i carabinieri della stazione della cittadina jonica. I vigili hanno domato le fiamme, mentre i militari hanno avviato le indagini per decifrare il movente dell'episodio. Le ipotesi al vaglio sono quelle di una possibile intimidazione o di un tentativo di "spaccata" sfociato nel rogo che ha fatto fuggire i responsabili, provocando ingenti danni al negozio.