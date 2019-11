Luminarie d'artista per il Natale nelle strade di Taranto

Arrivano questo Natale a Taranto, per la prima volta in Puglia, le luminarie d’artista. Le luminarie dal 22 novembre al 6 gennaio riempiranno le vie del Borgo senza trascurare le vie commerciali più importanti della città.

Il tutto condito da un importante momento culturale a tema, definito Ma.Mi (Mari e Miti), per coinvolgere i tarantini di ogni età e ridare orgoglio e speranza. Elementi centrali del progetto portato avanti dall'amministrazione comunale, saranno proprio le installazioni luminose, che "avranno come filo conduttore i due elementi - si legge in una nota diffusa da Palazzo di Città - sui quali l’amministrazione sta fondando la rinascita della città: il mare e la storia. I dettagli saranno illustrati nei prossimi giorni>.

"Sono momenti difficili, sarà un Natale di riflessioni importanti sulle nostre radici e le nostre potenzialità. Ugualmente - ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci - non vogliamo far mancare del tutto il senso della festa e di una comunità che si stringe ai più piccoli, di una città che reagisce alle avversità e guarda con coraggio al futuro".

"In questo fase complessa - ha aggiunto l’assessore alla cultura e sport Fabiano Marti - abbiamo deciso di donare alla città un’atmosfera natalizia sobria senza dimenticare però quanta importanza rivestono questi giorni per i bambini, veri protagonisti del Natale e del cambiamento della nostra città”. © RIPRODUZIONE RISERVATA