Blocco dell’assegno sociale per 161 Lsu: scatta l’allarme

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piani di stabilizzazione e copertura delle indennità. È tutta qui la vertenza dei lavoratori socialmente utili che va avanti però da oltre ventidue anni. E come ogni anno, il 31 dicembre, scade la convenzione che il ministero del Lavoro sottoscrive con le Regioni interessate, quindi Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia e Lazio, per garantire la prosecuzione delle attività svolte da questi operatori negli ingranaggi della pubblica amministrazione. Attività che si traducono in servizi fondamentali per i cittadini. Ma gli Lsu sono precari che lavorano grazie a una convenzione annuale, appunto, che quest’anno però non è stata rinnovata. La conseguenza è che dal 2 gennaio 2018 per 161 lavoratori socialmente utili in 21 comuni della provincia ionica scatterà il blocco dell’assegno sociale.Uno scenario preoccupante che la Fp Cgil Taranto ha tracciato in una conferenza stampa fiume nella sede di via delle Cheradi. Riavvolgendo il filo degli eventi che hanno portato a questo epilogo. Nel 2016 la Corte dei Conti è intervenuta sulla mancata stabilizzazione degli Lsu da parte dei Comuni, a fronte delle risorse che invece lo Stato impegna proprio per avviarla. E così la proroga della convenzione è diventata subordinata ai percorsi di stabilizzazione dei lavoratori. Senza non sarà più legittimo corrispondere l’indennità ai lavoratori socialmente utili. La Regione Puglia, nell’agosto dello stesso anno, con la delibera di giunta 1302, prevedeva un programma pluriennale di stabilizzazione.Ad oggi, nella provincia di Taranto, solo 23 lavoratori in 9 comuni sono stati stabilizzati, più 3 per effetto della procedura di esternalizzazione. Il problema è che anche se si riuscisse ad arrivare ad un accordo tra il ministero del Lavoro e la Regione, la Corte dei Conti ha già annunciato che non potrà ratificare l’impegno fino all’1 aprile 2018. Il che significa che, da un lato, per almeno 4 mesi i lavoratori socialmente utili non riceveranno l’assegno sociale di circa 600 euro, dall’altro i cittadini faranno i conti con l’interruzione dei servizi. Il tempo è scaduto.