Litiga in un bar e accoltella due persone. Arrestato

Ha litigato per futili motivi con un uomo in un bar di Avetrana. Al culmine della discussione ha estratto un coltello e ha colpito con un fendente il rivale. Poi non contento ha ferito anche un altro cliente che stava cercando di calmare gli animi. Dopo quelle coltellate si è dato alla fuga, ma poco dopo è stata individuato ed arrestato dai carabinieri della stazione della cittadina jonica.Protagonista dell'aggressione un giovane avetranese di 31anni che l'altra sera ha cominciato a litigare con un giovane che era seduto vicino al lui al bar. Una banale discussione che per miracolo non è degenerata in tragedia. Fortunatamente quei fendenti hanno ferito superficialmente le due vittime che sono state medicate in ospedale e dimesse con una prognosi di dieci e quindici giorni di guarigione. Il 31enne arrestato con l'accusa di tentato omicidio è stato collocato ai domiciliari.