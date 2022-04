Lite in strada per mancata precedenza: prende a pugni e accoltella pedone

Ha preso a pugni un passante e poi lo ha ferito al volto con una coltellata dopo la lite scoppiata per una mancanza precedenza. Poi si è recato dalla Polizia e ha ammesso tutto, consegnando anche l'arma. L'incredibile episodo è avvenuto nei giorni scorsi a Grottaglie in provincia di Taranto. Il responsabile, un uomo di 38 anni, è stato denunciato a piede libero dalla Polizia.

La lite

L'aggressione è avvenuta dinanzi a diversi testimoni. Il 38enne dopo un diverbio scaturito da futili motivi, sarebbe sceso dalla sua auto ed avrebbe aggredito un pedone. La vittima è stata prima presa a pugni e poi è stata ferita alla faccia con un fendente. Solo l'intervento di alcuni passanti ha scongiurato il peggio. La lite sarebbe stata provocata da una mancata precedenza. In pratica l'uomo al volante non si sarebbe fermato per consentire al pedone di attraversare la strada. Dopo le prime urla è sceso dall'auto e ha aggredito il malcapitato.

La confessione

Sul momento l'autore del ferimento si è allontanato, ma poco dopo si è recato negli uffici del Commissariato di Grottaglie. Il 38enne ha ammesso le sue responsabilità e ha consegnato il coltello, ancora sporco di sangue, che aveva nella tasca del giubbotto. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per lesioni aggravate e porto ingiustificato di arma da taglio. Il coltello, con punta quadrata usato prevalentemente per gli innesti agricoli, con una lama di 7 centimetri, è stato subito sequestrato.