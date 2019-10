Taranto: al via da oggi le lezioni di Medicina

Hanno preso il via stamattina alle 9 le lezioni del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, che arriva a Taranto dopo il “sì” espresso dalla Conferenza dei Servizi decisoria e dopo un lavoro comune di Regione, Asl, Università, Comune e Provincia.



A seguito dell’incontro ufficiale tenutosi a palazzo di Città si è decretato l’avvio ufficiale del Corso di laurea, destinato a 60 studenti. L'inaugurazione avverrà venerdì, con una cerimonia già programmata.

Un primo passo del percorso che porterà, nel tempo, la creazione di un Campus bio medico.



Le lezioni si sono aperte e si svolgeranno nella Cittadella della Carità, al rione Paolo VI. Un sito che mette a disposizione degli studenti padiglioni immersi nel verde ed estesi in una grande area, ampi parcheggi sia all’interno che all’esterno della struttura, facilità di arrivo. Il corso di laurea si sviluppa all’interno di un complesso nel quale c’è anche una casa di cura accreditata, una Residenza Sanitaria Assistita, un poliambulatorio. E ancora, tanti servizi tra i quali una mensa.



«Chi verrà a frequentare qui non si troverà in una struttura di serie B, come è stato erroneamente percepito – afferma il presidente della Fondazione Cittadella della Carità, Salvatore Sibilla – ma avrà la possibilità di frequentare le lezioni con gli stessi docenti di Bari, in un ambito più a “misura d’uomo”». Ultimo aggiornamento: 13:18