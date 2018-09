Legionella, cameriere in Rianimazione. Allarme sanitario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' ricoverato nel reparto di Rianimazione e in isolamento dopo la diagnosi di Legionella. Allarme a Taranto dopo l'arrivo in ospedale di un cameriere 45enne della provincia di Taranto. L'uomo è stato ricoverato mercoledì con febbre alta al Santissima Annunziata. Gli accertamenti disposti immediatamente hanno consentito di accertare il caso di legionella. Per questo il paziente è stato subito messo in isolamento e le sue condizioni sono monitorate costantemente. L'uomo è stato trasferito all'ospedale San Giuseppe Moscati.