Ha violato gli arresti domiciliari per mettere a segno due colpi in un supermercato della città. Ad incastrarlo, però, sono arrivate le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dell'esercizio commerciali. E così il responsabile è stato individuato e denunciato dalla Polizia di Taranto.

Si tratta di un tarantino di 37 anni, con diversi precedenti penali alle spalle. Si dovrà difendere dalle contestazioni di rapina impropria, furto ed evasione. L’uomo, nei giorni scorsi, avrebbe compiuto una rapina impropria in un supermercato di via Mazzini.

Dal negozio avrebbe portato via merce per una valore di cento euro. Al momento di uscire era stato fermato da un addetto alla sicurezza che gli aveva chiesto di mostrare lo scontrino. A quel punto il 37enne avrebbe risposto minacciando il malcapitato. Nei giorni successivi lo stesso soggetto avrebbe rubato altra merce dallo stesso supermercato per un valore di circa 106 euro. Entrambi gli episodi sono stati denunciati dal responsabile dell’esercizio commerciale ai poliziotti del Commissariato Borgo.

Le indagini

Gli investigatori del Commissariato, attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza interne, hanno raccolto elementi decisivi che hanno consentito di individuare il presunto responsabile dei due furti. A quel punto è emerso che l’uomo è sottoposto agli arresti domiciliari per altri reati. Misura che avrebbe violato proprio per mettere a segno i due colpi. Per questo per lui è partita anche l’accusa di evasione.

I controlli

Sempre gli investigatori del commissariato Borgo, nei giorni scorsi, in tandem con le squadre di tecnici di Enel Distribuzione, hanno effettuato controlli in uno stabile di Via Machiavelli, nel quartiere Tamburi, per verificare se ci fossero allacci abusivi alla rete elettrica. Un sospetto che si è rivelato decisamente fondato, confermando la portata non proprio residuale di un fenomeno molto radicato nel capoluogo jonico.

Al termine delle ispezioni, infatti, è emerso che ben 12 famiglie dello stesso edificio prelevavano fraudolentemente energia elettrica. Secondo la stima fatta dai tecnici, i “ladri di luce” avrebbero scroccato corrente elettrica per diverso tempo con un danno per l’Ente erogatore di circa 160mila euro.

Per tutti i responsabili è scattata la denuncia a piede libero con la contestazione di furto aggravato di energia elettrica.