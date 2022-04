Crociere a Taranto, arriva la nave "Splendida" di Msc con oltre mille passeggeri

Tornano le crociere a Taranto. Questa mattina il primo appuntamento della nuova stagione con l'arrivo della nave "Splendida" della Msc. Oltre mille i passeggeri che sono scesi a terra questa mattina. La compagnia, infatti, porterà le sue navi da crociera nel capoluogo jonico una volta a settimana a partire proprio da oggi. La tappa di Taranto rientra un itinerario nel Mediterraneo particolarmente interessante. Msc "Splendida" offrirà crociere da Genova, per poi arrivare a Marsiglia (in Francia), una delle destinazioni più ambite della Sicilia, Siracusa, quindi la “gemella” magnogreca Taranto e le sue spiagge mozzafiato, per poi arrivare a Civitavecchia e rientrare su Genova. Imbarchi e sbarchi saranno consentiti anche direttamente dal capoluogo jonico.

APPROFONDIMENTI VIDEO Brindisi, il primo approdo della Nave Europa - VIDEO LE SFIDE DEL TURISMO Crociere, arriva la prima nave a Brindisi: al via la stagione dei... BARI In porto a Bari arriva la Msc Sinfonia: inaugurata la stagione estiva LECCE Gallipoli, nave da crociera in porto. Al via la stagione turistica VIAGGI Puglia, estate con le crociere Msc: da Brindisi, Taranto e Bari le... IL CASO Nave da crociera cambia rotta per evitare il sequestro: non aveva...

Crociere, arriva la prima nave a Brindisi: al via la stagione dei record

Il programma

«L’inserimento di Taranto come nuova destinazione dei nostri itinerari del 2021 si è rivelato un grande successo, forse addirittura superiore a quello che ci aspettavamo. Grazie alla preziosa collaborazione con le autorità locali, siamo riusciti nel giro di una sola stagione ad affermare Taranto come nuova meta crocieristica offrendo sin da subito ai nostri ospiti una ricca e variegata scelta di escursioni a terra che hanno permesso di scoprire le numerose bellezze di questo incredibile territorio. I numeri dell’estate 2021 dimostrano che l’apprezzamento da parte dei nostri crocieristi è stato elevatissimo e questo ci ha portati a confermare anche per il prossimo anno la nostra presenza con Msc Splendida per tutta la stagione estiva», aveva dichiarato il Managing Director di Msc Crociere, Leonardo Massa. In pochi mesi lo scalo di Taranto è dunque nuovamente pronto ad accogliere i crocieristi. Con i servizi che aveva già messo a punto e che sono già stati rodati: ottima accoglienza e organizzazione di bus e navette per i turisti.

Brindisi, il primo approdo della Nave Europa - VIDEO

Le escursioni

Prevista per i turisti una gamma di escursioni ricchissima: l’offerta per i crocieristi infatti varia dalla storia antica della capitale magnogreca, i monumenti e il museo, il borgo antico da visitare insieme a quello umbertino. Confermatissime anche le più amate escursioni del 2021: il giro in barca per vedere i delfini del mare di Taranto e le amatissime spiagge con lettini e ombrelloni, a disposizione dei crocieristi che preferiscono godersi il sole e il relax negli stabilimenti della litoranea, spiaggia bianca e fine e mare cristallino in riva allo Jonio. All’offerta locale c’è anche l’aggiunta di possibili escursioni nella Valle d’Itria, a Martina in primis con la possibilità anche di giri e degustazioni nelle masserie. E per chi vuole spingersi oltre i confini provinciali l’offerta prevede anche possibili puntate a Matera, Ostuni e Lecce. La sosta tarantina è infatti lunga, dura molte ore, dalle 9 del mattino con ripartenza di Msc Splendida alle 19. E consente così di godersi e far conoscere le bellezze tarantine ai turisti di questo itinerario.