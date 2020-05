Lavori conclusi, il ponte girevole si apre per far passare la portaerei Cavour: le immagini spettacolari

Apertura straordinaria del ponte girevole di Taranto questa mattina per il passaggio della portaerei Cavour, La grande unità della Marina Militare, poco prima delle 7 ha lasciato la rada del mar Piccolo, dopo una lunga sosta di manutenzioni presso l’Arsenale Militare Marittimo, per tornare al suo posto di ormeggio presso la Stazione Navale mar Grande.



L’evento ha visto come protagonisti, oltre all’equipaggio del Cavour, il personale militare e civile della Marina appartenente alla squadra navale ed al Comando Marittimo Sud, i piloti del porto e gli addetti dei rimorchiatori. L’operazione, molto complessa e delicata per gli aspetti marinareschi connessi alla manovra della grande Nave, ha richiesto ulteriori accorgimenti per il contrasto dei rischi di contagio da coronavirus.