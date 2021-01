Ladro seriale nella rete della Polizia

Ha messo a segno furti in serie ai danni di una farmacia del quartiere Tamburi di Taranto. Ma anche ai danni di un grande magazzino dello stesso rione. Le sue imprese, però, sono finite l'altro giorno quando è stato arrestato dai "Falchi" della Squadra Mobile della questura jonica.

Da alcuni giorni i "Falchi" della Polizia tenevano sotto controllo Andrea Triuzzi, tarantino di 43 anni, già noto alle forze dell'ordine, considerato l’autore nelle ultime settimane di numerosi furti avvenuti nel quartiere. Il 43enne, peraltro, pochi giorni fa era già stato denunciato per il furto di alcuni prodotti cosmetici in una farmacia.

L'altra sera, i Falchi che presidiavano il quartiere, sono stati allertati per l’ennesimo furto ai danni della stessa farmacia.

Pochissimi minuti sono stati sufficienti agli agenti per intercettare Triuzzi in via Orsini mentre, a passo svelto, cercava di far rientro nella propria abitazione distante alcune centinaia di metri. L'uomo è stato perquisito e in una busta sono state trovate le quattro confezioni di crema per il corpo appena rubate nella farmacia. A quel punto è stato arrestato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA