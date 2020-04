La Polizia interviene per sedare una lite e scova la cocaina

I poliziotti sono piombati in quella casa per sedare una lite segnlata da alcuni passanti. Ma si sono insospettiti quando hanno notato la preoccupazione dei presenti. Così hanno affondato il controllo con una perquisizione ed hanno scovato un quantitativo di cocaina. E a que punto, per il proprietario dell'abitazione di sono spalancate le porte del carcere.

Nella rete dei poliziotti della squadra mobile e della squadra Volante un tarantino di 33 anni, già noto alle forze dell'ordine. Al loro arrivo gli agenti, oltre all'uomo, hanno trovato due persone, un uomo e una donna. Quest'ultima aveva sul volto i segni della lite, anche se lei ha sostenuto di essersi procurata le ferite cadendo accidentalmente. Quella spiegazione inverosimile e l'imbarazzo del terzetto hanno insospettito i poliziotti. Per questo è partita la perquisizione nel corso della quale è stato trovato un sacchetto con dieci grammi di cocaina e il materiale occorrente per il confezionamento delle dosi di stupefacente. A quel punto l'uomo è stato arrestato e condotto in carcere con la contestazione di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli altri due tarantini, invece,bsono stati sanzionati per inosservanza delle disposizioni inerenti al contenimento del contagio da covid-19. © RIPRODUZIONE RISERVATA