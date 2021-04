Travolto dalla motozappa, gravissimo in ospedale

E' in Rianimazione dopo un terribile incidente avvenuto mentre stava lavorando in un terreno nell'agro di Manduria, in provincia di Taranto. La vittima è un giovane cinese di 33 anni, da tempo residente nella cittadina messapica, che ora è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata. Il malcapitato è stato travolto dalla sua motozappa, riportando profonde ferite in particolare ad una gamba.

L'incidente

Giovedì pomeriggio lo straniero era al lavoro in un campo nelle campagne di Manduria. Mentre stava manovrando una motozappa, probabilmente per un malfunzionamento della macchina, ha perso il controllo dell'attrezzo. La motozappa impazzita ha continuato la sua corsa travolgendo il 33enne. Profonde le ferite riportate dal giovane che è riuscito ad attirare l'attenzione di alcuni passanti con le sue urla.

I soccorsi

Subito è scattato l'allarme e sul posto è piombata una ambulanza del 118. L'équipe di soccorso ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco del vicino distaccamento i quali hanno dovuto smontare ad uno ad uno le lame che avevano martoriato la gamba della vittima. Successivamente è stato condotto in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Al pronto soccorso il ferito è arrivato in stato di choc per il sangue perso e per il dolore. Per le sue condizioni critiche è stato subito condotto in sala operatoria dove è stato sottoposto ad un lungo e complicato intervento da parte di un’équipe multidisciplinare. Dopo l’operazione è stato ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. Dovranno passare alcuni giorni, fanno sapere i sanitari, per valutare se l’arto potrà essere recuperato.