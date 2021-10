Il diverbio sfocia in sparatoria, ferito un cinquantenne

È rimasto ferito da un colpo di pistola dopo la lite scoppiata in strada nel centro abitato di Taranto. La vittima è un tarantino di 50 anni, con precedenti, piuttosto lontani, alle spalle. L'episodio è avvenuto tra via Capecelatro e via Messapia poco dopo le 13,30. Il ferito è stato soccorso dagli uomini del 118 ed è stato condotto al vicino ospedale Santissima Annunziata. Sulla sparatoria indagano i carabinieri.

La lite

Il diverbio tra i due uomini sarebbe scoppiato per futili motivi. In strada i rivali hanno subito alzato la voce e ben presto dalle parole sono passati ai fatti. Al culmine dello scontro uno dei due rivali ha estratto una pistola dalla cintola e ha fatto fuoco puntando l'arma verso il basso. Il ferito è stato centrato da un proiettile alla caviglia destra e si è accasciato sul selciato, mentre l'uomo armato si è allontanato precipitosamente.

Le indagini

Dopo l'allarme lanciato da alcuni passanti, sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza del 118. Il ferito è stato soccorso e condotto al pronto soccorso dell'ospedale di Taranto, lontano poche centinaia di metri. Sul luogo della sparatoria, invece, i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire compiutamente la dinamica del grave episodio e risalire al responsabile.