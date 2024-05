La Finanza sgomina rete di spaccio, tra i clienti anche dei minorenni

Tre arresti per sgominare una rete di spaccio di droga, che avrebbe rifornito di cocaina anche ragazzini. Ha preso il via all'alba di oggi l'operazione con la quale la Guardia di Finanza di Taranto ha sferrato l'ennesimo colpo al business della droga, in questo caso venduta anche a minorenni. I militari del colonnello Massimilano Tibollo hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Taranto su richesta della procura jonica. Tre persone sono finite in carcere, mentre per un altro indagato è stato disposto l'obbligo di dimora.

L'indagine

Le indagini hanno consentito alle Fiamme Gialle joniche di fare luce su una presunta attività di spaccio di droga che sarebbe stata perpetrata dagli indagati facedo base in una cittadina della provincia. Nello specifico, è stato rilevato come i soggetti destinatari della misura, tra il marzo e il giugno 2022, avrebbero effettuato numerose cessioni di cocaina in favore di consumatori tra i quali anche dei minorenni.

Il sequestro

Nel corso delle indagini, precisamente il 17 giugno di due anni fa, la Guardia di Finanza ha operato nei confronti di alcuni indagati il sequestro di 15mila euro, somma ritenuta il ricavato del presunto spaccio di stupefacenti. Le apparenti consegne di droga erano precedute da comunicazioni criptiche nelle quali gli inquisiti indcavano la cocaina come “caffè”, “maglia”, “nafta” e “zanzariera".



L’operazione di servizio, svolta in stretta sinergia con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, testimonia il costante impegno profuso dalla Guardia di Finanza jonica nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti a tutela soprattutto dei giovani.

Per il principio di “presunzione di innocenza” la responsabilità delle persone sottoposte a indagini sarà definitivamente accertata solo nel caso in cui intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.