Un agente della Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Taranto è stato aggredito e colpito con pugni in faccia da un detenuto durante alcune operazioni all'interno della struttura alla periferia del capoluogo jonico. A rivelare l'ennesimo grave episodio di violenza è stato Federico Pilagatti, segretario regionale del sindacato Sappe. L'aggressione sarebbe avvenuta sabato e il malcapitato sarebbe stato salvato dall'intervento degli altri agenti. Il poliziotto sarebbe stato assalito da un detenuto di origini serbe che sta scontando a Taranto una condanna definitiva per reati contro il patrimonio. Secondo il sindacato, l'uomo già in passato si sarebbe macchiato di episodi simili in altri pentenziari italiani.

Il caso