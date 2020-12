La denuncia dei familiari: "Scomparsi cellulari e oggetti dei nostri cari uccisi dal Covid". Già sette i casi segnalati

Scomparsi oggetti preziosi e cellulari di pazienti uccisi dal Covid. Sono già sette le denunce presentate da familiari di malati stroncati dal coronavirus a Taranto che lamentano la scomparsa di beni dei loro cari. Una serie di episodi che sono al vaglio dei vertici della Asl jonica che ha prontamente informato le forze dell'ordine. Sulla vicenda, dai contorni tutti da chiarire, sono partiti tempestivamente gli accertamenti da parte della stessa azienda locale che vuole compredere cosa sia accaduto. Di certo, per ora, ci sono le denunce e le segnalazioni fatte dai familiari dei pazienti deceduti, quasi tutti all'ospedale Moscati di Taranto. Uno di loro, in particolare, ha affidato ad un post su facebook il disappunto per la mancata restituzione del cellulare del papà, dopo la sua morte. Nell'apparecchio, infatti, l'uomo custodiva diverse fotografie che costituiscono ricordi a cui la famiglia non intende rinunciare.

