La banda del buco saccheggia negozio di articoli sportivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpo nella notte della banda del buco. I ladri hanno preso di mira un negozio di articoli sportivi della galleria Auchan di Taranto ed hanno portato via un ingente bottino. Sono stati gli stessi titolari del negozio "Ipersport" a denunciare il colpo sulla loro pagina facebook pubblicando anche le immagini che testimoniano il passaggio dei ladri."I nostri clienti questa mattina hanno trovato la saracinesca abbassata. Li ringraziamo per aver atteso con pazienza e comprensione che i nostri infaticabili ragazzi rimettessero in ordine il negozio. Nell'arco di due mesi - spiegano le vittime - i ladri hanno agito per ben due volte e con le medesime modalità. Indisturbati hanno operato durante la notte sottraendo incassi e parte della merce più costosa. Sappiate che noi di Ipersport continueremo con lo stesso entusiasmo e con ancora più voglia di far bene e con ancora più determinazione di prima. Siamo di Taranto, scorre sangue spartano nelle nostre vene. Abbiamo Coraggio, forza e determinazione. Noi non molliamo mai". Sul furto indagano i carabinieri.