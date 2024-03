Incidente stradale, l'auto si ribalta nel cuore della notte: ferite quattro donne

Quattro donne sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto poco dopo le due della notte appena trascorsa in via Mediterraneo, alla periferia di Taranto. A preoccupare le condizioni di una delle vittime che è ricoverata in prognosi riservata. Stando ad una primissima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, la fiat 500 a bordo della quale viaggiavano le vittime è finita fuori strada dopo aver urtato un'altra vettura. La 500 si sarebbe ribaltata prima di concludere la sua corsa.

L'allarme

Sono stati gli altri automobilisti di passaggio a lanciare l'allarme e a chiedere i soccorsi chiamando il 118 e le forze dell'ordine.

I soccorsi

Sul luogo dell'incidente sono intervenute le ambulanze del servizio di soccorso, le pattuglie dei carabinieri e un equipaggio dei Vigili del Fuoco.

Sono stati i vigili del Fuoco ad estrarre le vittime dalle lamiere contorte della loro vettura. Le quattro donne ferite, infatti, erano rimaste intrappolate nell'abitacolo della loro utiltaria. Tutte sono state condotte dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Come si è detto, a preoccupare, in particolare, sono le condizioni di una delle donne ferite, che sarebbe in prognosi riservata.