L'auto si ribalta, muore una donna

Il conducente ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata. E nel drammatico schianto ha perso la vita una donna di 73 anni, di San Giorgio Jonico, mentre altre tre persone sono state soccorse e condotte in ospedale. Drammatico incidente intorno alle 19,30, sulla strada che collega Carosino a Francavilla Fontana. Per cause in corso di accertamento la vettura sulla quale viaggivano quattro persone è finita fuori strada e si è capovolta. Tra le lamiere è rimasta incastrata l'anziana che è stata estratta dai vigili del Fuoco. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarla ma per lei non c'è stato nulla da fare. L'equipe di pronto intervento ha soccorso anche gli altri tre feriti che sono stati condotti negli ospedali di Taranto e di Francavilla Fontana. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri di Martina Franca.