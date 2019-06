L'auto prende fuoco, paura tra gli abitanti nella marina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura e danni in pieno centro a Campomarino di Maruggio per l’improvviso rogo di una vettura. In fiamme, per cause accidentali, una Smart che era parcheggiata nei pressi di un locale.L’incendio, stando alla prima ricostruzione, si è sviluppato dal vano motore della macchina e le fiamme si sono propagate all’abitacolo, con le lingue di fuoco che hanno lambito un palazzo e lo stesso locale, sviluppando una densa coltre di fumo nero. Subito è scattato l’allarme, con i passanti che hanno chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto è intervenuto un equipaggio del distaccamento di Manduria che ha domato l’incendio in pochi secondi. Il rogo ha distrutto completamente la Smart. Sul posto anche i carabinieri e la Polizia Locale di Maruggio.