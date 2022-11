Irrompe in casa della ex e spacca tutto, arrestato per stalking

Ha fatto irruzione in casa della ex convivente, in un quartiere della periferia di Taranto, e lo ha messo a soqquadro. Poco dopo, però, è stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno arrestato per stalking, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare alla quale l'uomo si era sottratto nei giorni scorsi. Per lui si sono aperte le porte del carcere. Nei guai è finito un tarantino individuato dopo la nuova denuncia presentata dalla ex compagna.

L'irruzione

L'altra sera il tarantino ha fatto irruzione in casa della donna seminando il panico. E' stata la stessa vittima, poco dopo, a chiedere l'intervento dei carabinieri. I militari hanno raccolto la denuncia della vittima e hanno immediatamente avviato le ricerche del responsabile sul quale pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Taranto proprio per reati di stalking commessi nei mesi precedenti nei confronti della donna.

Le ricerche

L’identikit dell’uomo è stato subito diffuso a tutte le pattuglie in servizio sul territorio. Poco dopo proprio una delle pattuglie dell'Arma lo ha intercettato in strada. L’uomo, senza stabile dimora, è stato bloccato e condotto in caserma. Dopo le formalità di rito è stato trasferito in carcere in esecuzione del provvedimento restrittivo spiccato dal giudice.