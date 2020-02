Investito ciclista, è grave in ospedale

Ultimo aggiornamento: 20:18

Un ciclista di 78 anni è stato investito in viale Jonio alla periferia di Taranto , mentre imboccava lo svincolo che conduce nella frazione di San Vito. Il malcapitato è stato travolto da una Bmw che lo ha sbalzato facendolo precipitare sul selciato. L'uomo è stato subito soccorso ed è stato condotto all'ospedale Santissima Annunziata dove gli sono state riscontrate diverse fratture. Per lui tanta paura ed una prognosi di quaranta giorni. Il grave episodio si è verificato intorno alle 13 di oggi nei pressi di un rondò a pochi metri dal muro di cinta della base navale della Marina. L'anziano tarantino era in sella alla sua bicicletta quando è stato investito dalla vettura. Nell'urto è stato sbalzato ed è ricaduto prima sul parabrezza della macchina, sfasciandolo, e poi sull'asfalto. Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 oltre alle pattuglie della squadra infortunistica dei vigili urbani. Come si è detto, il ferito è stato subito soccorso e condotto in ospedale. Sul luogo dell'incidente, invece, la Polizia Locale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'episodio.