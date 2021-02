Infortunio nell'ex Ilva, operaio cade in una fossa

Un operaio di ArcelorMittal è caduto in una fossa del reparto Altoforno due dell'impianto di Taranto. Fortunatamente, stando a quanto si è appreso, il lavoratore non avrebbe riportato conseguenze gravi. I sindacati hanno già attivato i rappresentanti lavoratori della sicurezza, per ricostruire l’accaduto ed avere spiegazioni sull'episodio da parte dell'azienda.

L’altoforno 2, dopo dieci mesi circa di fermata, è tornato in produzione pochissimi giorni fa dopo che Ilva in amministrazione straordinaria, proprietaria degli stabilimenti attualmente in gestione ArcelorMittal, ha effettuato ulteriori lavori di messa in sicurezza in base alle richieste dell’autorità giudiziaria dopo un incidente mortale avvenuto cinque anni fa.

Gli interventi hanno richiesto un investimento di dieci milioni di euro e hanno riguardato l'installazione di tre nuove macchine sul campo di colata dell’impianto.

Ultimo aggiornamento: 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA