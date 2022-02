Carambola di auto, lunghe code sul ponte punta penna

Tamponamento a catena questa mattina sul Ponte Punta Penna, proprio all'uscita di Taranto, con il coinvolgimento di numerose macchine. Per cause in corso di accertamento, intorno alle 8, diverse auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale all'altezza dello svincolo per Bari. Dopo lo scontro si sono formate lunghe code e il traffico è praticamente andato in tilt. Sul posto gli uomini della squadra Volante e due ambulanze del 118.

L'incidente

Lo scontro che ha coinvolto diverse vetture e anche un camion, stando alle prime notizie, è avvenuto intorno alle 8, proprio nel momento in cui il Ponte Punta Penna è particolarmente trafficato. A innescare la carambola uno scontro tra due vetture, probabilmente provocato dal fondo stradale bagnato. Dopo l'impatto, altri mezzi che sopraggiungevano non sono riusciti a evitare di restare coinvolti.

Il traffico

A causa dell'incidente sul Ponte Punta Penna si sono formate immediatamente lunghe code, mentre gli agenti della Volante hanno effettuato i primi rilievi, cercando anche di gestire il traffico che è praticamente andato in tilt.