Terribile incidente stradale, tre morti e un ferito gravissimo

Tre morti. E una quarta persona ferita, in condizioni gravissime. Questo il primo drammatico bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella prima serata di oggi sulla strada statale 7, vicino Laterza, in provincia di Taranto. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di uno schianto frontale tra un'auto e un furgone.

La ricostruzione

Stando alle prime informazioni si sarebbero scontrati frontalmente una macchina e un furgone. L'incidente è avvenuto intorno alle 19 sulla strada che collega Laterza a Castellaneta. Due persone sono morte sul colpo. Una terza è deceduta poco dopo. Le vittime sono tre donne.

Lo scontro frontale ha riguardato un'Alfa Romeo rossa, sulla quale viaggiavano le vittime, e un furgone Fiat Fiorino bianco, condotto da un uomo che ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice rosso con un'ambulanza del 118 all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere. I carabinieri hanno svolto i rilievi per stabilire l'esatta causa dell'incidente e per accertare le responsabilità.