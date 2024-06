Incidente sulla provinciale: fuori strada con la macchina, muore dopo l'arrivo in ospedale

Un uomo di 69 anni, di Francavilla Fontana, è morto questo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Manduria ad Avetrana, in provincia di Taranto. La vittima, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada con la sua macchina mentre percorreva la provinciale. Subito sono scattati i soccorsi e l'uomo è stato condotto d'urgenza in ospedale. Purtroppo è deceduto pochi minuti dopo il suo arrivo nel nosocomio di Manduria.

I soccorsi

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a lanciare l'allarme e sul posto sonoo arrivati immediatamente i vigili del Fuoco e i sanitari del 118. L'uomo è stato estratto ancora vivo dalle lamiere della sua vettura ed è stato imbarcato su una ambulanza. La corsa a tutta velocità verso l'ospedale Giannuzzi di Manduria, purtroppo non è servita. La vittima è morta poco dopo il suo arrivo nel nosocomio.