Incidente stradale, con la moto contro un muretto: muore 17enne. Ferito l'amico

Un morto e un ferito. Questo il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto in piena notte nella frazione di San Donato, alla periferia di Taranto. A perdere la vita un ragazzo tarantino di 17 anni, mentre è rimasto ferito un suo amico di diciannove anni. Stando alle prime informazioni, lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori strada ed è andato a sbattere contro un muretto. Per il 17enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto 118, Polizia e Carabinieri.

APPROFONDIMENTI BARI Incidente stradale: perde il controllo della moto e si schianta.... CORATO Incidente tra Furgone, Lamborghini e moto: deceduto il centauro BARI Incidente tra Furgone, Lamborghini e moto: deceduto il centauro BRINDISI Scontro sulla provinciale: muore un negoziante 44enne

Lo schianto

L'incidente si è verificato intorno alle 4 nei pressi del cimitero di Talsano, in corrispondenza di una rotatoria. Lo scooter è finito fuori strada ed ha impattato il muretto e i due ragazzi sono precipitati sul selciato. Per il più giovane non c'è stato nulla da fare.

I soccorsi

Dopo l'allarme sul posto sono intervenute le pattuglie dei Carabineri e della Polizia oltre alle ambulanze del 118. Per il ragazzo purtroppo i soccorsi si sono rivelati vani. Il diciassettenne sarebbe deceduto sul colpo. Il suo amico è stato condotto subito in ospedale.