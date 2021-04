Due morti in un incidente, scatta la condanna per omicidio stradale

Due anni per omicidio stradale. Con sospensione della pena. Questa la condanna inflitta ad un giovane automobilista campano per l'incidente in cui, il 25 ottobre di due anni fa, persero la vita Donato Milano, quarantenne di Palagiano , e la nonna dello stesso imputato. Il giovane, alla sbarra per duplice omicidio stradale, ha scelto di patteggiare la pena. Per lui anche la sospensione della patente.

La condanna

Il verdetto per l'imputato, si tratta di un 25enne originario della provincia di Napoli, è giunto due giorni fa. Il giovane, infatti, ha scelto di patteggiare la pena dinanzi al gup Giovanni Caroli al varco dell'udienza preliminare. In base alla ricostruzione della dinamica del drammatico schianto tra due auto, l'automobilista quel giorno non rispettò lo stop all'incrocio di due strade provinciali, provocando il sinistro. Per lui, come si è detto, la condanna a due anni di reclusione con il beneficio della sospensione della pena e la sanzione accessoria della sospensione della patente.

Lo schianto