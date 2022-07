Incidente stradale: fuori strada con l'auto, muore un 18enne. Un morto e un ferito. Questo il tragico bilancio del terribile incidente stradale avvenuto nella prima serata di ieri sulla strada che collega Manduria ad Avetrana, in provincia di Taranto. A perdere la vita un diciottenne di Avetrana. La giovane vittima era a bordo di una utilitaria guidata da un suo amico. La macchina, per cause in corso di accertamento, ha perso aderenza sull'asfalto ed è finita fuori strada. Per il giovanissimo avetranese, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

L'incidente

Il gravissimo incidente stradale si è verificato nella parte orentale della provincia di Taranto. La macchina dei due ragazzi stava procedendo verso Avetrana quando è finita fuori strada e si è ribaltata più volte, terminando la sua corsa contro un grosso albero di ulivo. Sono stati gli automobilisti di passaggio a lanciare l'allarme e sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri della locale compagnia di Manduria.

I soccorsi

In pochi minuti sul posto della tragedia è giunta l'ambulanza del 118. La giovane vittima, che nell'impatto è stata sbalzata fuori dall'abitacolo, è stata condotta d'urgenza all'ospedale Giannuzzi di Manduria. Il diciottenne è giunto al pronto soccorso in condizioni disperate ed è spirato poco dopo. In ospedale è stato condotto anche il conducente della vettura, rimasto ferito nello schianto.