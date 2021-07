Scontro fra auto e moto nel centro città: muore un avvocato

Un avvocato tarantino di 66 anni ha perso la vita questa mattina nel drammatico incidente stradale avvenuto nel centro abitato di Taranto. Per cause in corso di accertamento in corso Italia, ad un incrocio, si sono scontrate una macchina con una moto. Il violento impatto con l'auto non ha dato scampo al tarantino che viaggiava a bordo dello scooter. Il professionista è deceduto sul posto.

L'incidente

Il grave incidente stradale si è verificato poco dopo le dieci di questa mattina ad un incrocio di corso Italia, nelle vicinanze della chiesa di San Roberto Bellarmino e del mercato di via Lucania. Lo scooter sul quale viaggiava la vittima si è scontrato con una Renault. Purtroppo per il conducente della moto non c'è stato nulla da fare.

I soccorsi

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono subito arrivate le ambulanze del 118 e le pattuglie della Polizia Locale. I sanitari hanno provato a lungo a rianimare il 66enne che è rimasto sull'asfalto, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente gli agenti della Polizia Locale hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del drammatico scontro.