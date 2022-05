Taranto, incidente con la moto vicino alla rotatoria, muore un 42enne

Perde il controllo dello scooter e muore dopo essere precipitato rovinosamente sull'asfalto. Un'altra tragedia dell'asfalto a Taranto. Non risultano al momento coinvolti altri mezzi.

Cosa è successo

Un tarantino di 42 anni è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto sulla statale 7 Ter, quella che collega Taranto a Bari, a pochi chilometri da da Massafra. La vittima era a bordo del suo scooter quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo in prossimità di una rotatoria. Il malcapitato è precipitato rovinosamente sul selciato e purtroppo è deceduto. Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della squadra Volante della Polizia e i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

APPROFONDIMENTI BARI Pedone investito da auto, muore dopo due giorni in ospedale LA TRAGEDIA Incidente sulla provinciale: si schianta contro un albero di ulivo,... LECCE Incidente in tangenziale: sventrato un furgone. Traffico rallentato... LO SCHIANTO Ostuni, incidente sulla strada per il mare: in ospedale un 29enne

Furti a raffica nelle case, arrestati due ladri

Lo schianto

Il gravissimo incidente si è verifcato intorno alle due all'altezza della prima rotatoria della statale sette. Il 42enne tarantino stava viaggiando in direzione di Massafra, quando ha perso il controllo della moto. L'allarme è stato lanciato da uno degli automobilisti di passaggio che ha chiesto l'intervento della Polizia.

L'intervento

Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti due equipaggi della squadra Volante della Questura e un'ambulanza del 118. I sanitari e gli agenti, però, non hanno potuto fare altro che constatare la morte della vittima, che è deceduta sul colpo. I poliziotti hanno effettuato i rilievi per ricostruire con puntualità la dinamca dell'incidente.