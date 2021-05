Scontro fra due auto in città: una vettura si ribalta e finisce contro i cassonetti. Un ferito

Un ferito e traffico interrotto. Questo il bilancio del pauroso incidente avvenuto questa mattina in corso Italia a Taranto. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate a un incrocio. La violenza dello schianto ha fatto ribaltare una delle vetture. Nello scontro è rimasto ferito uno dei conducenti che è stato condotto al vicino ospedale Santissima Annunziata.

Lo schianto

Lo scontro si è verificato poco prima delle sette di questa mattina nel centro abitato di Taranto. Dopo lo schianto una delle due vetture ha continuato la sua corsa, urtando dei cassonetti e delle altre macchine in sosta. Durante la carambola l'auto ha perso aderenza sull'asfalto e si è ribaltata.

I soccorsi

L'allarme è stato immediatamente lanciato da alcuni dei passanti e sul posto sono subito interventi i Vigili del fuoco di Taranto, gli agenti della Polizia Locale e un'ambulanza del 118. Uno dei feriti è stato soccorso e condotto al vicino ospedale, dove è stato ricoverato in osservazione. Sul luogo dell'incidente sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto. Il tratto di corso Italia teatro del sinistro è stato chiuso al traffico per consentire i rilievi e ripulire la carreggiata dai detriti.