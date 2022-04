Taranto: incendio in un palazzo, tanta paura tra i residenti e alcuni intossicati

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio in un palazzo di Massafra, in provincia di Taranto. L'allarme è scattato dopo le 14 in via Trento, nel centro abitato della cittadina jonica. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Locale, i carabinieri e i vigili del Fuoco, oltre alle ambulanze del 118. I pompieri hanno subito domato il rogo mentre i sanitari del 118 hanno soccorso alcuni residenti che hanno accusato sintomi da intossicazione da fumo.

Il rogo

Le fiamme si sono sviluppate al piano terra del palazzo per cause in corso di accertamento. L'incendio si è subito propagato e si è sollevato una alta colonna di fumo. I residenti in preda alla paura si sono riversati in strada, mentre sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi.

L'intervento

I vigili del Fuoco di Taranto hanno domato le fiamme mentre le forze dell'ordine hanno isolato tutta la zona. Alcune persone hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari. Stando alle prime informazioni l'incendio ha compromesso il piano terra del palazzo, dove c'è un negozio di materassi, e ha danneggiato gli appartamenti del primo piano.