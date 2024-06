Incendio allo stadio Iacovone, indagati due dipendenti comunali

Sott’inchiesta due dipendenti comunali, con l’ipotesi accusatoria di concorso in incendio colposo. E un accertamento tecnico per decifrare fino in fondo le cause che alimentarono l’impressionante rogo dello stadio Iacovone di Taranto e quindi, in particolare l’impatto che ebbe sull’incendio lo stoccaggio del materiale sistemato sotto la curva Sud. Sono questi gli ultimi sviluppi del secondo troncone dell’indagine condotta dal pubblico ministero Francesca Colaci sul rogo che devastò l’impianto della Salinella, subito dopo il fischio finale del derby tra il Taranto e il Foggia, giocato la sera dello scorso 3 settembre.

Le fiamme divamparono proprio sotto il settore occupato dai tifosi rossoneri. A provocarle fu un fumogeno lanciato dai supporters dauni sul materiale che era stato sistemato sotto gli spalti. Si trattava di grossi pacchi imballati con all’interno i rotoli di materiale di gomma, acquistato per realizzare la nuova pista di atletica del vicino campo scuola.

Il materiale

Quel luogo, infatti, era stato individuato come deposito temporaneo nell’estate dello scorso anno, per sistemare il prezioso carico in attesa dei lavori di rifacimento della pista di atletica.

I pacchi, però, erano rimasti nello stadio, e proprio sotto il settore ospiti, nonostante l’avvio del torneo e soprattutto l’arrivo di una tifoseria turbolenta come quella foggiana, non proprio in buoni rapporti con quella tarantina.

Ed è su questo aspetto che si sono concentrate le indagini del pm Francesca Colaci e degli investigatori della Digos. Sul registro degli indagati, quindi, sono finiti i nomi di due dipendenti comunali, entrambi del settore lavori pubblici, assistiti rispettivamente dagli avvocati Egidio Albanese e Antonio Raffo. I loro nomi sono emersi dall’esame della documentazione relativa alle autorizzazioni per lo stoccaggio, ancorché provvisorio e deciso in estate prima dell’inizio del campionato, del materiale della pista di atletica sotto la curva sud.

L'accertamento

Ora il pm Colaci intende comprendere quanto abbia influito la presenza di quei grossi pacchi imballati sull’effetto devastante nell’incendio. Per questo intende procedere con un accertamento tecnico per «determinare il comportamento al fuoco del materiale repertato nello Iacovone». Un aspetto decisivo per valutare il rogo che, come si ricorderà, dopo essere stato domato la sera della partita, riprese vigore la mattina successiva, scatenando un’altra impressionante nube di fumo nero che si addensò sullo stadio Iacovone e sulle vicine abitazioni della Salinella. Gli esami tecnici saranno effettuati nei laboratori del comando dei Vigili del Fuoco di Roma. Il conferimento dell’incarico peritale è fissato per il prossimo 19 giugno.