Rogo di auto nella notte, distrutte tre vetture: paura nel quartiere

Tre macchine sono andate distrutte questa notte nel centro di Torricella , cittadina del versante orientale della provincia di Taranto. L'allarme è scattato poco dopo l'una. Gran lavoro dei vigili del fuoco che dopo la richiesta di intervento sono piombati nella centrale via Le Grazie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e due unità dei vigili del fuoco del distaccamento di Manduria che, grazie al potenziamento dei mezzi antincendio (una seconda autobotte a getto schiumogeno), sono riusciti a spegnere il rogo limitando i danni alle abitazioni vicine.

APPROFONDIMENTI VIDEO Notte di fuoco, tre auto distrutte dalle fiamme: paura nel quartiere

Il rogo

Il rogo, che dai primi accertamenti sembrerebbe di origine dolosa, ha interessato una Clio, un’Audi A4 e una Toyota. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco . Una volta sul posto i pompieri hanno domato il violento rogo riuscendo a evitare che le fiamme si propagassero alle palazzine vicine.

Le indagini