Incendi, emergenza senza fine. In fumo dieci ettari

In fumo dieci ettari nell'agro di Leporano. Solo l'ultima emergenza di un fine settimana di grande lavoro per i Vigili del Fuoco di Taranto. Nel giro di 24 ore, infatti, i pompieri jonici e le squadre dell'Arif sono stati chiamati ad affrontare due roghi di discrete proporzioni. Ieri nelle campagne di Leporano dove i vigili hanno dovuto lavorare per ore per domare il rogo che ha divorato dieci ettari di macchia e sterpaglia. Nella giornata di sabato, invece, al rione Tamburi le squadre del comando provinciale sono dovute intervenire per un rogo più contenuto ma che ha destato preoccupazione in città per la nube nera che ha sviluppato. Le fiamme, la cui origine va ancora stabilita, sono partite dall'interno dello stabilimento della ex centrale del latte, proprio all'uscita della città. E hanno prodotto quella intensa coltre di fumo. Sul posto cinque squadre di vigili che hanno domato il rogo. Ultimo aggiornamento: 21:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA