Incastrati dalle fototrappole, pioggia di multe per gli incivili della spazzatura

Ultimo aggiornamento: 21:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati pizzicati dagli obiettivi delle fototrappole mentre scaricavano rifiuti di ogni tipo, soprattutto ingombranti, vicino a cassonetti e a zone isolate di campagna, a ridosso della periferia di Taranto. Ed ora per loro è in arrivo una multa salata. Ad incastrarli proprio gli obiettivi piazzati nelle zone a rischio dai vigili urbani e dagli uomini dell'Amiu, la società partecipata del Comune jonico che si occupa della raccolta dei rifiuti.Nelle immagini si vedono distintamente i volti e le targhe dei mezzi dei responsabili di quello che, in alcuni casi, è un autentico scempio. Le foto ora si tradurranno in una pioggia di sanzioni.