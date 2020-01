Incassa il reddito di cittadinanza, ma non gli spetta. Denunciato un pregiudicato

Ha incassato più di 6500 euro come reddito di cittadinanza. Ma quei soldi non gli spettavano perchè al momento della richiesta aveva taciuto di essere sottoposto alla misura dell'obblio di presentazione. Così per lui è scattata la denuncia per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, oltre alla sospensione del reddito di cittadinanza.

Sono stati i carabinieri della stazione "Taranto Principale", al termine di specifiche indagini dirette proprio a smascherare chi indebitamente percepisce il reddito di cittadinanza, a denunciare un 37enne tarantino con precedenti penali. L'uomo, al momento della compilazione della domanda per l’ottenimento del reddito di cittadinanza, aveva omesso di dichiarare di essere sottoposto, dall’agosto del 2017, alla misura cautelare dell’ ”obbligo di presentazione alla Pg” (ostativa all’accoglimento della domanda), percependo indebitamente, alla data odierna, oltre 6500 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA