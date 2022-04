Taranto, inaugurato il parco off-shore. Di Maio: «Da qui acceleriamo sulle rinnovabili»

«In Italia siamo determinati ad accelerare l'installazione di energia rinnovabile e elevarne la quota nel mix energetico nazionale. Le rinnovabili significano, peraltro, sicurezza e autonomia per il nostro sistema, nonché maggiore convenienza e capacità di creare valore e occupazione». Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un messaggio inviato per l'inaugurazione di Beleolico a Taranto, il primo parco eolico marino del Mediterraneo. «Tra le forme di energia pulita - ha proseguito - l'energia offshore può offrire un contributo cruciale al processo di transizione ecologica e assicurare al contempo opportunità economiche ai paesi con estese aree costiere, come l'Italia, promuovendo le catene di valore locali e le sinergie tra i diversi attori della blue economy. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Rinnovabile (Irena), questa forma di energia è già competitiva in molte aree geografiche, rispetto alla generazione da fonti fossili».

APPROFONDIMENTI TARANTO Pronto Beleolico, il primo parco nel mare Mediterraneo: oggi...

Il Pnrr

Nella prospettiva «di incrementare - ha chiarito il ministro - la quota di energie rinnovabili e sviluppare le competenze tecnologiche e industriali nelle principali filiere della transizione, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza incoraggia lo sviluppo di soluzioni innovative come le rinnovabili offshore, puntando a combinare le tecnologie ad alto potenziale di sviluppo a quelle ancora in fase sperimentale». «L'obiettivo del Pnrr - ha sottolineato - è realizzare nei prossimi anni impianti per una capacità totale installata di 200 MW, assicurando così anche un contributo significativo alla riduzione delle emissioni climalteranti».