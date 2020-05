In trappola banda di spacciatori, sei arresti

Ultimo aggiornamento: 07:03

Sgominata nella notte dalla polizia di Taranto una rete di spacciatori che aveva base nel quartiere Tamburi. Gli agenti della squadra Mobile della Questura, infatti, hanno arrestato 6 persone in esecuzione di altrettante misure cautelari spiccate dal gip presso il Tribunale di Taranto su richiesta della Procura. Per tutti gli indagati, quattro dei quali sono finiti in carcere, mentre gli altri due sono ai domiciliari, l’accusa è di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.Il gruppo avrebbe utilizzato come covo un piccolo circolo ricreativo nel rione. I poliziotti durante le indagini hanno avuto modo di accertare che quel locale era stato trasformato in un market della droga in cui i "clienti" potevano fornirsi di dosi a qualsiasi ora del giorno e della notte. Le manovre della banda sono state monitorate per settimaneLe richieste venivano soddisfatte attraverso un sistema “a staffetta” affidato spacciatori, sentinelle, corrieri e custodi. Le case degli arrestati erano state trasformate in depositi dai quali venivano prelevati volta per volta i quantitativi di stupefacenti. Nella notte è scattata l'operazione, denominata "brothers", con gli arresti e una serie di perquisizioni condotte con l'utilizzo dei cani dell'antidroga. I dettagli dell'operazione saranno illustrati nella mattinata nel corso di una conferenza stampa.