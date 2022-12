In macchina droga e un coltello da combattimento, arrestati dalla Polizia

Nascondevano nella loro macchina droga e un coltello da combattimento. La vettura, però, è stata fermata dalla Polizia per un controllo proprio nei pressi del ponte Sant'Egidio di Taranto. E dopo la perquisizione sono scattati gli arresti. Sono stati i poliziotti della Squadra Volante a bloccare due ragazzi con la contestazione di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

Il controllo

La Squadra Volante ha fermato per un controllo l'autovettura che transitava sul Ponte di Pietra in uscita dalla città. Il conducente, un cosentino di 37 anni, ed il passeggero, ventenne anche lui della provincia di Cosenza, hanno sin da subito mostrato segni di insofferenza, riferendo di essere venuti a Taranto per acquistare del pesce al mercato di Città Vecchia.

La perquisizione

In considerazione dei numerosi precedenti penali e di polizia e tenuto conto del luogo in cui sono stati fermati, crocevia di smistamento delle sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno deciso di procedere ad una perquisizione del mezzo. Nell'abitacolo dietro il sedile del passeggero, i poliziotti hanno rinvenuto un sacchettino termosaldato contenente pietre di eroina del peso complessivo di quasi 40 grammi. Inoltre, all’interno del bagagliaio, è stato rinvenuto anche un coltello da combattimento con una lama lunga 24 centimetri. Dopo le formalità di rito la coppia è stata condotta nel carcere di Taranto.