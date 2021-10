In fiamme la macchina del candidato al consiglio comunale, giallo a Monteparano

L’auto di Giovanni Orlando, candidato del Movimento Cinque Stelle al consiglio comunale di Monteparano, in provincia di Taranto, nella lista “Scegliamo il futuro”, è stata incendiata la scorsa notte. L'allarme è stato lanciato da un vicino della vittima che si è accorto delle fiamme che avvolgevano la Ford della vittima. Il vicino ha citofonato ad Orlando dopo aver chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. La vettura era parcheggiata sotto l'abitazione del candidato.

La vittima

L’origine dolosa del gesto, secondo lo stesso Orlando, sarebbe evidente. “Ero appena rientrato in casa, dopo aver trascorso la serata in sezione. Dopo mezz’ora, intorno alle 2 del mattino, un vicino mi ha citofonato e credendo che si trattasse di un’urgenza, essendo un infermiere, mi sono precipitato alla porta”.

Le reazioni

Sul fatto indagano i carabinieri della locale stazione e sono intervenuti i vigili del fuoco di Taranto per domare le fiamme. Solidarietà al candidato è giunta da più parti. Anche la candidata sindaco della lista avversaria, Maristella Carabotto, non ha usato mezzi termini nel condannare l’accaduto. “Esprimiamo la nostra più totale vicinanza umana al candidato Giovanni Orlando, e ci dissociamo da qualunque forma di violenza qualora l’accaduto abbia avuto origine dolosa”. In una nota il senatore Mario Turco del Movimento Cinque Stelle, ha espresso la "piena solidarietà" a Orlando precisando che è «candidato del M5s per

il rinnovo del consiglio comunale di Monteparano, nella lista civica "Scegliamo il Futuro", che vede il M5S unito con le altre forze del centrosinistra". La scorsa notte, "dopo la chiusura della campagna elettorale - ha sottolineato Turco - qualcuno ha dato fuoco alla macchina del

nostro candidato. Si tratta di un probabile ulteriore atto intimidatorio contro i nostri candidati dopo gli episodi di Nardò e Afragola. Una politica di violenza che non ci appartiene e che

tutte le forze politiche dovrebbero condannare con forza e combattere con ogni mezzo".