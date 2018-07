In fiamme i mezzi di una ditta di raccolta rifiuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un compattatore di rifiuti, vuoto, e due autocarri distrutti. Un danno ingentissimo provocato da un incendio di sicura natura dolosa che a San Giorgio Jonico ha illuminato la buia sera dell’eclissi totale di luna. È successo venerdì sera intorno alle ore 22,30 in via Serro, in un deposito situato alla periferia estrema della cittadina alle porte di Taranto dove erano parcheggiati gli automezzi ed altre attrezzature della Tecnoservice, società che gestisce il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei comuni di Roccaforzata, Carosino ed altri centri del tarantino. Gli attentatori si sono introdotti nel perimetro scavalcando un basso recinto e una volta dentro hanno hanno cosparso di liquido infiammabile i veicoli. Poi hanno appiccato il rogo che si è sviluppato rapidamente. L'incendio ha divorato i mezzi provocando decine di migliaia di euro di danni. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e i carabinieri.