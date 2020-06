Si sente male e arrivano i soccorsi, ma in casa spuntano cocaina e sostanze dopanti: arrestato

Ultimo aggiornamento: 14:04

Ha accusato un malore ed è stato soccorso. Ma in casa è stata trovata cocaina e una valigia piena di sostanze dopanti. Così dopo essersi ripreso è stato arrestato dalla Polizia della questura jonica con le contestazioni di detenzione finalizzata allo spaccio e di detenzione illegale di sostanze dopanti. Nei guai un tarantino di 29 anni.L'uomo si è sentito male nella sua casa di Taranto ed è stato soccorso dal 118. Nella sua abitazione, vista la situazione, sono piombati anche gli agenti della squadra Volante. Nell'appartamento, infatti, sono state rinvenute tracce di cocaina sfusa e in dosi pronte per essere smerciate. Inoltre, nella sua camera da letto, sono state trovate un borsone, un trolley e due cartoni zeppi di sostanze dopanti proibite, probabilmente provenienti da paesi dell’Est Europa. Il 29enne tarantino, quindi, dopo i soccorsi è stato arrestato e posto ai domiciliari.