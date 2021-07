Imprenditore picchiato a sangue e rapinato: «Lo Stato deve difenderci, servono più tutele»

Sta diventando virale sulla rete il video della diretta Facebook di Vincenzo Labriola, l'imprenditore tarantino vittima di una brutale aggressione a scopo di rapina avvenuta un mese fa a Taranto.

L’appello di Labriola è rivolto soprattutto allo Stato al quale chiede maggiori tutele: «Se lo Stato non ci tutela ci spinge a farci giustizia da soli». Poi si rivolge alla società in generale: «Se vedete un atto criminale, non vi girate dall’altra parte ma denunciate subito altrimenti quello che è capitato a me potrebbe capitare a voi stessi prima o poi».

APPROFONDIMENTI VIDEO Picchiato a sangue e rapinato: lo sfogo dell'imprenditore FOGGIA Tabaccaio picchiato a sangue dai rapinatori, sei arresti della Mobile A BRINDISI Ancora un colpo per il tabaccaio più rapinato d'Italia: derubato e... IL COLPO Minaccia un tabaccaio col coltello e fugge con la cassa: caccia al...



«Una grande m.... che deve finire per tutti», afferma nel drammatico appello pubblicato su Facebook mentre si riprende sul letto dell’ospedale dove sta ancora lottando per recuperare i danni subiti dalla vile aggressione.

«Condividete questo video, sono stato vittima di una rapina che mi è costata un intervento al cervello», dice l’imprenditore mostrando i segni delle ferite ancora evidenti sul volto.

Il tarantino Labriola è stato aggredito da sconosciuti un mese fa e derubato dell’incasso della giornata.