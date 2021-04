Scontro tra auto e trattore, un morto

Ha perso la vita nello schianto tra il suo trattore e una macchina. La tragedia della strada si è verificata intorno alle 15 di oggi, lungo la provinciale che collega San Giorgio Jonico a Pulsano , in provincia di Taranto. Ad avere la peggio un uomo di 78 anni, residente a San Giorgio . Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e gli agenti della Polizia locale della cittadina jonica.

LO SCHIANTO

Il terribile incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio lungo la provinciale. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una macchina e il mezzo agricolo condotto dalla vittima. Lo schianto non ha dato scampo all'uomo che è stato sbalzato in un terreno vicino. Vani i soccorsi, per lui purtoppo non c'è stato nulla da fare.

I SOCCORSI