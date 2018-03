Il tavolo Ilva al Mise aggiornato al 4 aprile. Calenda: ora acceleriamo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Una ricognizione, più che altro. Il termine più appropriato l’ha utilizzato colei che media in questa trattativa complicata sin dal principio. Una definizione che, al di là di dichiarazioni e intenti, posticipa le speranze di entrare nel merito degli argomenti al 4 aprile, prossimo summit tra sindacati e Am InvestCo.Si è tenuto ieri presso il ministero dello Sviluppo economico il summit su Ilva tra sindacati metalmeccanici, rappresentanti di ArcelorMittal - capofila della cordata aggiudicatrice degli asset societari del siderurgico - e la struttura tecnico-politica del Mise rappresentata da Teresa Bellanova.La viceministro ha centrato la questione sintetizzando l’incontro come una sorta di warm-up cui deve seguire, necessariamente, una nuova fase. Presumibilmente già dalle ore 10.30 di mercoledì della prossima settimana, data in cui ci si rivedrà. Non può esserci soddisfazione e la viceministro lo fa trasparire dalle sue parole: «Lavoriamo perché le parti raggiungano l’intesa. Abbiamo fatto un incontro di ricognizione perché nelle settimane passate ci sono stati contatti tra l’azienda e le organizzazioni sindacali in modo ristretto. Purtroppo non si sono ancora determinate le condizioni per una stretta finale e a questo punto ho convocato il tavolo per il 4 aprile in modo da affrontare argomento per argomento le questioni, perché andando avanti con la discussione generale si rischia di cadere nella convegnistica».Ed effettivamente le riunioni del 2018 si erano trasformate proprio in esercizi accademici o meeting in cui analizzare gli scenari del mercato internazionale. Tutto interessante, per carità. Ma di trattativa concreta su numero di occupati o procedura ex articolo 47 con diritti acquisiti, neanche l’ombra.«Bisogna fare ulteriori passaggi e approfondimenti per quanto riguarda il piano industriale e quindi il relativo fabbisogno di lavoratori nei singoli stabilimenti. Ho ribadito al tavolo che questa è una vertenza nazionale» ha concluso Teresa Bellanova.