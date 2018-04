Ilva, tensioni nell’indotto, sbloccati alcuni pagamenti. Ossigeno per le imprese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Qualche piccolo spiraglio sull’indotto Ilva. O meglio, per parte di esso.Secondo fonti sindacali, l’azienda ieri mattina ha comunicato la proroga di tre mesi per le aziende in scadenza di contratto a giugno.In riferimento ai ritardi sui pagamenti alle ditte di appalto, Ilva ha comunicato che verranno effettuati i bonifici entro la prossima settimana. Al momento i bonifici bancari saranno effettuati verso tutte quelle aziende che hanno superato la scadenza dei 90 giorni.Sono le ultimissime novità riguardanti l’annosa problematica dell’indotto del siderurgico.Il problema è risaputo con un circolo vizioso che si abbatte sull’ultima ruota del carro: Ilva in amministrazione straordinaria paga con ritardo le aziende dell’appalto che a loro volta spesso ritardano negli stipendi o versano gli emolumenti in tranche.La media giornaliera degli ingressi nel siderurgico di addetti degli appalti è di circa 2.500 unità suddivise in 1570 metalmeccanici, oltre 800 operai impiegati con contratto multi servizi e il resto di edili.Tra l’altro è anche complicato marcare esattamente le differenze nel mondo degli appalti del siderurgico molto frastagliato e fluttuante con cambi di contratti o scadenze differenti.Ci sono aziende storiche che rientrano nel periodo prima del 2015, ossia precedente all’avvento dell’Amministrazione straordinaria. Confindustria rivendica da tempo crediti vantati da 150 milioni di euro per lavori realizzati e commissionati da Ilva.