La città diserta il sit-in contro l’Ilva

Ieri mattina in piazza Garibaldi alla manifestazione per la chiusura dell’Ilva le associazioni ambientaliste c’erano quasi tutte, i cittadini invece erano davvero pochi. Fatta eccezione per alcune centinaia di persone, la maggior parte dei tarantini era altrove. Molti anche nelle vicine vie D’Aquino e Di Palma, quasi del tutto ignari dell’iniziativa in corso a pochi passi da loro.Ad organizzare la manifestazione i Genitori Tarantini che hanno chiamato a raccolta ben 42 tra gruppi ed associazioni.«Abbiamo deciso di manifestare» ha spiegato Cinzia Zaninelli «perché non ce la facciamo più. Chiediamo la chiusura dell’Ilva, perché, ormai, le cose le sappiamo. Che cosa dobbiamo aspettare ancora? Abbiamo avviato una petizione in cui chiediamo al sindaco, in quanto responsabile della nostra salute, se ci rassicura circa il fatto che qui non è in pericolo la vita nostra e dei nostri figli. Se non può darci questa certezza, allora, è arrivato il momento di chiudere lo stabilimento. La nostra può sembrare una richiesta assurda, ma si può ancora aspettare? Ogni giorno ci sono persone, non solo adulti, ma anche bambini e ragazzi che si ammalano e muoiono».La manifestazione è stata caratterizzata non solo dalla denuncia della situazione, ma anche dalla proposta di un nuovo modello di sviluppo, in cui abbiano spazio realtà imprenditoriali rispettose del patrimonio naturale e della salute. «Abbiamo dato e anche troppo» ha continuato Zaninelli «adesso, si deve bonificare, risarcire il territorio e riconvertire». A tale proposito è intervenuto anche il dottor Patrizio Mazza: «Un medico può dire che essere esposti anche per dieci o quindici anni a fonti inquinanti è pericoloso, ma le scelte di politica economica ed industriale esulano dalle sue competenze e qui entra in gioco la politica».La pediatra Grazia Parisi ha raccontato poi cosa significa, anche sul piano umano, svolgere la sua professione in una realtà come Taranto, dove, «dopo aver visto nascere e crescere i propri pazienti, poi si apprende che sono morti per patologie tumorali in giovane età».